Test PS Now, la révolution vidéoludique, c’est maintenant !

L’idée de pouvoir jouer à pléthore de jeux en streaming grâce au PS Now était effectivement intéressante sur le papier… et dans la réalité !

Fruit du rachat de Gaikai par Sony en 2013, le PS Now est enfin arrivé sur nos serveurs en 2017, après une longue période de bêta-test. Auparavant disponible pour 14,99€ par mois, la firme japonaise, dans un élan de bonté incroyable (chut, ne parlons pas du côté marketing calculé…), a décidé de passer l’abonnement à 9,99€. Cette baisse de prix d’environ 33% rend t-elle l’expérience plus gratifiante qu’avant ? Réponse dans les lignes qui vont suivre…

Qu’est-ce que le PS Now, au juste ?

Dans les grandes lignes, le PlayStation Now te permet de jouer à une liste non exhaustive de jeux PS2, PS3 et PS4 en streaming. Cette technique comporte plusieurs avantages : tu peux très bien tester un jeu avant de décider de l’acheter plus tard, tu peux également avoir accès à plus de 700 titres pour une modique somme (si tu n’as pas assez d’argent pour t’acheter des jeux neufs) ou encore jouer sans devoir lever tes miches de ton canapé. Toute excuse est bonne à prendre me dit-on dans l’oreillette.

Au niveau de le résolution de l’image, le streaming te permet d’obtenir une résolution de 720p (selon ta connexion internet, évidemment) et les musiques sont en stéréo. Par ailleurs, Sony te permet, si tu le souhaites (et pour éviter les désagréments d’une connexion internet capricieuse) de télécharger les titres. Cette option intéressante améliore la résolution graphique et « débloque » le son surround. C’est un compromis assez bienvenu.

L’abonnement du PS Now, le juste prix ?

Évidemment, notre but s’avère de justifier ou non l’intérêt de s’abonner au PlayStation Now suite à la baisse de prix significative. Il faut savoir que ce choix n’a pas été fait au hasard : Sony veut aligner ses tarifs par rapport à la concurrence. L’abonnement mensuel s’avère le moins intéressant : il vaut mieux s’attarder sur les 24,99€ pour trois mois voire les 59,99€ pour une année entière d’abonnement. Là encore, le choix t’appartient.

L’autre avantage d’un abonnement PS Now est la possibilité de pouvoir jouer en ligne sans avoir le PS Plus. D’ailleurs, après quelques calculs très complexes, il s’avère que la nouvelle offre semble plus qu’honnête. Fatalement, tu n’as plus aucune excuse pour rejoindre tes amis en ligne qui t’attendent depuis belles lurettes.

PS Now sur PC, le rêve devenu réalité

Faut-il obligatoirement une PS4 pour y avoir accès ? Que nenni ! Si tu as un bon PC, tu peux également t’abonner au PS Now pour profiter de tous les titres présents directement sur ton ordinateur dernier cri. Il y a juste un hic : tu ne peux pas télécharger les jeux PS4 (logique me dit-on) pour améliorer la qualité graphique. Sinon, quel avantage aurait la console de Sony par rapport à son homologue ? Marketing quand tu nous tiens…

La baisse de prix significative du PS Now se révèle finalement très intéressante !