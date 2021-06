Tell Me Why est gratuit pour le mois des fiertés

À l’occasion du mois des fiertés – sorte d’extension de la marche des fiertés – plus communément assimilé à la “Gay Pride” (ou simplement “Pride”) pour ceux du fond, Microsoft nous fait à tous un petit cadeau sous forme de jeu gratuit. L’heureux élu ? Tell Me Why. Au passage, tapez donc « marche des fiertés » sur Google, vous devriez avoir une petite surprise !

In honor of #PrideMonth, #TellMeWhy is FREE on Xbox consoles, Windows 10, and Steam for the entire month of June! pic.twitter.com/hS81fDhefw — DONTNOD (@DONTNOD_Ent) June 1, 2021

Vous vous demandiez sans doute pourquoi la pub pour le nouvel iMac hors de prix arborait le logo de la firme drapé du drapeau arc-en-ciel et bien maintenant vous le savez, c’est à l’occasion du mois des fiertés. Dans notre cas, ce n’est cela dit pas la com d’Apple qui nous intéresse, mais bien celle de Microsoft.

Tell Me Why de Dontnod et Xbox Games Studios, sortie entre août et septembre 2020 au format épisodique, c’est la sauce Telltale de Dontnod, cette fois-ci sur le sujet sensible de la transidentité. On vous avoue que de loin on doute encore de la capacité du studio à écrire autres choses que du David Cage en moins pire, mais bon, on ne va pas non plus cracher dans la soupe, c’est offert et c’est l’occasion de se laisser tenter.

Vous pourrez gratuitement récupérer Tell Me Why durant tout le mois de juin, sur Xbox One, Xbox Serie, Microsoft Store – ? – et Steam.

