Super Mario Bros. : Des grands noms au casting !

Le film d’animation Super Mario Bros. produit par les studios Illumination dévoile son casting vocal quatre étoiles.

La célèbre saga vidéoludique s’apprête à revenir sur grand écran. Après une première tentative live en 1993 qui hante toujours l’esprit des fans, le plombier chasseur de champignon débarquera en animation, le tout chapeauté par les créateurs de Moi, Moche et Méchant. Chris Meledandri (co-réalisateur du film précédemment cité et fondateur du studio) produira ce Super Mario Bros. en collaboration avec le papa du jeu, Shigeru Miyamoto. La réalisation est confiée à Aaron Horvath et Michael Jelenic, le premier étant le réalisateur de Teen Titan Go! Le film et le second en étant le scénariste. Matthew Fogel (La grande aventure Lego 2, Les Minions 2) s’attelle quant à lui à l’écriture des aventures animées des plombiers de Nintendo.

Ces derniers seront doublés par de véritables têtes d’affiche. Chris Pratt troque sa tenue de Starlord pour enfiler la salopette de Mario tandis que Charlie Day incarnera son frère Luigi. Anya Taylor-Joy en tant que Peach se fera kidnapper par l’excentrique Jack Black incarnant Bowser. Un choix des plus enthousiasmant ! Keegan-Michael Key et Seth Rogen doubleront respectivement Toad et Donkey Kong. Cerise sur le gâteau pour les fans, Charles Martinet, voix culte de Mario depuis 26 ans fera aussi une apparition !

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!



Check out the voice cast for the upcoming movie below 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021

Super Mario Bros. arrivera sur les écrans américains le 21 décembre 2022 pour une sortie française encore inconnue mais très certainement dans la même période.