Sonic, le film : La suite officiellement lancée

By Emeric Bispo

La franchise cinéma du célèbre hérisson bleu passe à la vitesse supérieur avec l’officialisation d’une suite à Sonic, le film.

Qui l’eut crû ? Alors que la première bande annonce avait provoqué un véritable tollé suite au design désastreux du hérisson, le métrage sorti en février a fait son petit succès avec plus de 300 millions de dollars remporté pour 85 millions de budget. Plus surprenant, il est tout autant auréolé de jolies critiques avec 93% d’avis positif sur Rotten Tomatoes et une note de 6,6/10 sur IMDB.

Il est fort probable que paradoxalement le badbuzz et le re-design du hérisson bleu suite à la colère des fans ait participé au succès du film. Le fait est que d’après Variety, cela a convaincu la Paramount de confirmer une suite à l’adaptation de jeu vidéo, déjà fortement teasée dans la scène post-générique du premier opus. L’équipe restera la même avec Jeff Fowler à la réalisation ainsi que Patrick Casey et Josh Miller à l’écriture. Pas plus d’information sur le casting ou une date, bien qu’il y a fort à parier que Jim Carrey revienne dans le rôle de Robotnik.

Avec le récent succès de The Witcher, Detective Pikachu et donc de Sonic, est-ce que la malédiction des adaptations désastreuses de jeu vidéo serait levée ? Réponse avec les prochains Borderland, The Last of Us, Uncharted, Tomb Raider 2, The Division…

Sonic, le film est actuellement disponible en VOD.