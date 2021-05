Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nous dit tout

Après une première itération de la formule « Contracts » en 2019, la licence Sniper Ghost Warrior revient à la charge avec Sniper Ghost Warrior Contracts 2, soit son cinquième épisode, et oui, le temps passe. Annoncé depuis un petit moment déjà, une nouvelle vidéo fait un tour d’horizon de ce qui vous attend dans ce nouvel épisode prévu pour le 4 juin prochain.

Si on ne serait pas les plus motivés pour vous dire du bien des trois premiers épisodes de la licence de CI Interactive, il en serait cela dit tout autre pour défendre leur surprenamment bon Sniper Ghost Warrior Contracts. Pourquoi ? Parce qu’il possède le système de sniper le plus ingénieux vu dans ce genre de titres – en plus d’un level design de bonne facture. CI Interactive ont su trouver le point d’équilibre, entre le total assistanat et la difficulté absurde d’un jeu du genre sans aide à la balistique, un problème qui gangrène par exemple toujours le bien moins bon Sniper Elite 4, dernier titre du style de Rebellion. Bref Contracts est certainement le meilleur jeu de Sniper/Infiltration que vous puissiez trouver sur le marché et pourtant on partait de loin ! De là, du rab, on en veut tous les jours.

©CI Interactive

Bref, la nouvelle vidéo publiée CI interactive fait état des lieux des possibilités qui vous seront offertes dans cette suite qui semble dans la droite lignée de son prédécesseur. Un jeu peut-être imparfait, mais qui finit par sortir sa série du caniveau des jeux de tir et ce avec beaucoup d’intelligence. On souhaite que leur bonne étoile continue à briller pour cette suite fixée pour le début du mois de juin.

Notez également que l’on a appris récemment que pour des raisons techniques, le jeu était retardé sur PS5 et uniquement sur PS5. Donc si vous êtes l’heureux possesseur de la dernière bête de Sony, il faudra faire le jeu ailleurs ou attendre un peu plus – ce qui n’est jamais une mauvaise chose pour passer entre d’éventuels bugs.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est attendu pour le 4 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Séries, PC et à une date encore indéterminée sur PlayStation 5.

(Visited 8 times, 8 visits today)