Sex Education : la saison 3 dévoile sa date et des photos

Sex Education a su s’imposer comme une des plus plaisantes réussites de Netflix en 2 saisons. Alors que la série devait revenir pour un 3e tour en début d’année, le contexte sanitaire en a décidé autrement. Heureusement, on pourra retrouver tous les étudiants de Moordale le 17 septembre ! En plus de dévoiler la date de sortie, Netflix publie les premières photos de cette saison 3 ainsi qu’un synopsis officiel :

Nouvelle année à Moordale ! Otis multiplie les relations sexuelles, Eric et Adam sont officiellement en couple et Jean attend un enfant. Pendant ce temps, une nouvelle proviseure, Hope – interprétée par Jemima Kirke – tente de remettre Moordale sur le chemin de l’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal oublié remonte à la surface. Préparez-vous à des animaux comme preuve d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes en forme de vulve et encore plus de Madame Groff.