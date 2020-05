Scarface : un réalisateur et des scénaristes de choix pour le reboot

Le remake de Scarface fait peau neuve de son équipe créative avec de nouveaux scénaristes, un nouveau réalisateur et ce sont des grands noms.

Ce projet est dans les tuyaux depuis quelques années à Hollywood dans lequel plusieurs auteurs se sont embarqués : Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman (Straight Outta Compton), Paul Attanasio (Donnie Brasco), David Ayer (Training Day) et Terrence Winter (Les Soprano). Mais d’après Variety, ce sont le grand duo de cinéastes et frères, Ethan et Joel Coen qui s’attèleront à cette ré-adaptation libre de l’histoire d’Al Capone.

Et pour mettre en scène ce scénario et faire suite à Howard Hawks ou encore Brian De Palma, le choix d’Universal Pictures s’est porté sur Luca Guadagnino. Le réalisateur a été remarqué par son multi nominé Call Me by Your Name. Mais ce n’est pas le premier remake de film culte auquel s’attaque le cinéaste italien puisqu’il est derrière le Suspiria de 2018. Un mélange de scénaristes grandioses et d’un réalisateur prometteur qui élève l’intérêt du projet d’un cran. Côté casting aucune information n’est dévoilé bien que Diego Luna y a été attaché avant lâcher pour cause de retard.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour le remake de Scarface.