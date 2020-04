Capone : bande-annonce avec Tom Hardy en Scarface

Le jeune réalisateur Josh Trank revient en forme sur le devant de la scène avec son biopic Capone, centré sur le plus célèbre des gangsters.

Cinq ans après le ratage total de son reboot des 4 fantastiques qui aura entraîné son éviction du spin off de Star Wars, le cinéaste qui avait fait sensation avec Chronicles revient avec un film de gangster crépusculaire narrant les dernières heures sombres du célèbre mafieux sombrant dans sa folie. Josh Trank ironise que cette fois-ci c’est bien son montage ! En effet son expérience sur le blockbuster marvel fut plus que traumatisante pour lui et sa carrière étant donné qu’il s’était complètement fait déposséder de son film comme en témoigne sa lettre ouverte.

Tom Hardy prend donc les armes, aux côtés de Linda Cardellini, Matt Dillon et Kyle MacLachlan, pour incarner le mafieux à la cicatrice dans ce biopic non plus nommé Fonzy, comme initialement annoncé. Autre changement, cette fois-ci dû à la crise sanitaire actuelle, le film sera disponible en streaming le 12 mai en streaming alors qu’il était destiné au départ à une sortie en salle. Le réalisateur espère tout de même une arrivée sur grand écran plus tard dans l’année.

Capone sera disponible en ligne à partir du 12 mai prochain.