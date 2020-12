Sam Spade : le créateur du Jeu de la Dame prépare une série avec Clive Owen

Après le succès incroyable du Jeu de la Dame, juste diffusé sur Netflix, Scott Frank va porter à l’écran les aventures d’un fameux détective, Sam Spade, avec Clive Owen dans le rôle.

A l’instar de Perry Mason, Sam Spade est une icône de l’enquêteur hard-boiled, adapté des romans noirs de Dashiell Hammett et mis en scène par le non moins iconique Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais de John Huston. Un classique du genre qui sera dépoussiéré alors que Scott Frank bossera avec Tom Fantana pour écrire le pilote d’une mini-série de 6 épisodes qui placeront le détective en France, alors qu’il coule une retraite paisible.

« J’ai eu une idée. Et si on montrait ce que fait Sam Spade, quand il a 60 ans ? Il faudrait qu’il quitte San Francisco et en faire un expatrié vivant dans le sud de la France. Il pourrait aider une femme qui possède un vignoble, en tomber amoureux et devenir veux alors qu’elle décèderait d’un cancer. Il hériterait donc de son vignoble et vivrait à plein temps à Bozel alors que la guerre en Algérie se termine. De quoi mettre en place un climat politique et social tendu alors même que sa fille vivrait dans un couvent pas loin. Une fille dont il ignore tout et qu’il aurait eu avec le personnage de Bridget O’Shaughnessey dans le Faucon Maltais ». Un scénario assez déroutant et, comme l’explique l’auteur lui-même, « compliqué, même si grosso modo, tout se déroulerait dans un petit village dans le sud de la France ».

Scott Frank au micro de The Playlist