Robin Robin : trailer du nouveau conte de Noël de Netflix

Encore un truc Netflix ? Oui bah déso mais quand vous aurez jeté un œil à la bande-annonce de ce Robin Robin, nul doute que vous comprendrez, surtout si la plateforme réitère la performance du précédent film de Noel, Klaus.

Alors déjà, c’est mignon comme tout, et surtout, quand les petits gars de chez Aardman Animations font leur grand retour, on se doit de s’y intéresser. Pour ceux du fond, il s’agit du studio à l’origine des iconiques films et séries d’animation en stop-motion Wallace et Gromit, Chicken Run ou Shaun le Mouton. Des grands noms pour de petits personnages en pâte à modeler, animés à la main et dont le dernier né s’apprête à vous épater.

Lorsque son œuf se retrouve éjecté du nid et tombe dans un terrier, Robin (un rouge gorge) est alors naturellement élevée par des souris et finira elle-même par se prendre pour un rongeur. Mais différente du reste de sa famille, elle décide de préparer un casse mémorable en plein Noël pour faire taire les bruits qui courent à son sujet, quitte à découvrir la vérité sur ses origines au passage.

Et ce n’est pas tout puisqu’on trouve à l’affiche de cette nouvelle perle visuelle un casting vocal 5 étoiles, de Bronte Carmichael, Adeel Akhtar, Richard E. Grant ou Gillian Anderson. Alors, convaincus ?

Robin Robin arrive le 24 novembre sur Netflix.