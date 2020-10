Soirée Halloween : les conseils de la rédac’

Showing 1 of 7

Parce que le confinement est réinstauré, la rédaction vous propose une sélection d’œuvres horrifiques, terrifiantes ou fantastiques pour passer la soirée de Halloween au chaud, avec ou sans masque.

©Bryanston Distributing Company / René Chateau

La sélection Halloween de Quentin

Massacre à la tronçonneuse (1976) de Tobe Hooper

Massacre à la tronçonneuse est un choc. Film fauché qui repousse sans cesse ses propres limites, il est un cauchemar répugnant et hostile qui force la fascination, et ce même pendant ce Halloween 2020.

Tobe Hooper prouve son immense talent dans un film sans humanité, sans argent mais pas sans sueurs froides. En épousant ce décor crade et désert qu’est le Texas de son film, le metteur en scène signe un film d’horreur réaliste qui sent mauvais, et nous mène à la baguette jusqu’à un final superbe.

Suspiria (1977) de Dario Argento

C’est avec Suspiria que je rencontre le giallo et son maître Dario Argento. Rencontre presque amoureuse tant le cauchemar de Suspiria est beau et envoûtant. La mise en scène baroque du metteur en scène nous enferme autant qu’elle nous berce dans ce cauchemar magnifique aux sonorités grandioses de Goblin. Suspiria est un rêve noir, une fantaisie élégante et étouffante, et un véritable bijou indémodable.

Les Noces Funèbres (2005) de Tim Burton

Si j’aime autant les Noces Funèbres, c’est pour cette note douce et lumineuse qu’il laisse. Semblant enfin sonner la réconciliation entre morts et vivants, Burton creuse cependant dans les Noces Funèbres leur différence.

Jamais les vivants n’ont étés aussi terrifiants et noirs, dans un monde petit, noir et enfermé dans les convenances (à l’image de l’horrible Lord Barkis). Si l’on peut reprocher à l’ensemble son manque de folie et une certaine redite, je vois dans les Noces Funèbres les notes d’apaisement entre deux mondes que Burton a souvent convoqués pour nous conter sa poésie noire. Dans un envol de papillon au clair de lune, tout semble désormais apaisé. Qu’elles sont belles ces noces noires.

Les Noces Funèbres est disponible sur Netflix.