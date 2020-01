The Thing : un nouveau remake est en gestation

Après un remake de 2011 avec Joel Edgerton, The Thing va connaître un nouveau remake, cette fois depuis la version intégrale du roman de John Campbell, Frozen Hell. Explications.

Avant le long-métrage maintenant culte de Carpenter de 1982 avec Kurt Russell, Christian Nyby et Howard Hawks proposait déjà La Chose d’un autre monde, une adaptation de la nouvelle éponyme en 1952. Sauf que les deux œuvres ne transposaient qu’une version amoindrie de l’œuvre littéraire de Campbell, maintenant restaurée avec de nombreuses pages inédites.

Ainsi Alain Donnes, le producteur de ce remake tout frais made in Universal et Blumhouse annonçait sur facebook « pour la première fois, la version intégrale sera sur grand écran. Le nouveau film inclura le meilleur (de la version de 1951), celle du classique de John Carpenter et les deux livres, La Chose d’un autre monde et Frozen Hell ». Etes vous prêts ?

Ce nouveau remake de The Thing n’a pas encore de date de sortie.