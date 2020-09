Prince of Persia : les Sables du Temps revient en remake

On l’aura attendu le retour de Prince of Persia ! Franchise culte d’Ubisoft, notamment via la trilogie des Sables du Temps (de 2003 à 2005), le studio semblait en avoir terminé. Après un film Disney en 2010, un épisode 1.5 la même année et un reboot en cell-shading en 2008, il ne fallait pas espérer un retour fracassant. Via une conférence UbiForward, de nouveaux espoirs ont émergé…d’une manière plutôt inattendue !

En effet, un remake des Sables du Temps a été développé par une petite équipe, et sortira en janvier 2021 ! Au programme : la même structure globale (level design, histoire, gameplay) via un nouveau moteur et quelques petites nouveautés de gameplay, comme un système de lock et de nouveaux ennemis. Si les environnements sont jolis via cette refonte graphique, difficile de passer outre l’aspect rudimentaire des visages, qui semblent avoir une génération de retard.

Pour rappel, le jeu nous place dans la peau du Prince de Perse, après que notre royaume ait assiégé une ville indienne. Un mystérieux sablier ainsi qu’une dague aux pouvoirs magiques font partie du butin, capables de moduler le cours du temps. Trahi par le Vizir, qui souhaite s’accaparer ses pouvoirs, le Prince devra faire équipe avec la princesse Farah (fille du Maharadjah d’Inde). S’ensuivra une histoire d’amour, le tout dans une quête pour stopper le Vizir et rétablir l’ordre.

Jeu d’action-aventure 3D teinté de plate-formes, Prince of Persia les Sables du Temps nous mettait donc aux prises avec les habitants du royaume, changés en Monstres des Sables, ainsi qu’aux multiples pièges du palais. Heureusement, la possibilité de ralentir le temps (ou de revenir en arrière) permettait de belles subtilités de gameplay. En espérant que ce remake soit à la hauteur, et que le Prince revienne dans de vrais jeux AAA inédits cette fois…

Prince of Persia les Sables du Temps Remake sortira le 21 janvier 2021 sur Playstation 4, Playstation5, Xbox One, Xbox Series X et PC