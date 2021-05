Portal le film n’est pas mort nous dit J. J. Abrams

En discussion depuis un paquet d’années, ressurgi un poil des eaux en 2016 pour être censément suivie d’annonces “prochaines” à son sujet, nous voilà finalement porté en 2021 et enfin le projet de film Portal semble de nouveau faire parler de lui.

Portal 2 venant de fêter ses 10 ans en avril – on avait d’ailleurs pour l’occasion été faire un tour sur le très sympathique Portal Reloaded -, on est content de voir les choses semblent avancer du côté de chez la Warner. Pour rappel, Portal est une licence de puzzle game développé par Valve et lancé en 2007 dans la orange box, avant de faire son retour dans un deuxième épisode en 2011 acclamé par la critique et les joueurs. Depuis… bah depuis plus rien, si ce n’est un spin-off « bridge constructor« . Autant dire que la popularité du bouzin n’est peut-être pas à son zénith non plus, mais bon, il faut dire que les succès successifs d’adaptations de jeux vidéo ont certainement redonné un peu de vie et de vigueur au projet.

En tout cas selon les mots de J.J. Abrams, qui devrait être producteur sur projet et le porte depuis un certain temps, un script serait en préparation et les choses seraient “sur les rails”, plus que jamais en tout cas. Donc ça avance, on ne sait pas à quelle allure, mais ça avance nous dit-on.

Évidemment nous n’avons aucune perspective – ni même assurance – sur la date de sortie de cet éventuel film Portal.

