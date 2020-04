Sony dévoile le design de la manette PlayStation 5

Voici une petite news qui viendra sûrement égayer ta belle journée confinée. En effet, Sony vient de dévoiler le design de la DualSense, future manette de la PlayStation 5.

Ainsi, la firme japonaise a pris des risques en proposant un nouveau design bien plus coloré que le look mono-couleur des manettes précédentes. Un choix artistique qui nous plait beaucoup. Les quatre boutons symboliques (croix, rond, carré, triangle) s’avèrent également vides de couleur et transparentes. Concernant les fonctionnalités, Sony nous a donné quelques informations comme l’ajout de déclencheurs adaptatifs sur les gâchettes R2 / L2qui permettront de mieux ressentir les actions faites en jeu et la rétroaction haptique qui ajoute aussi des sensations en main. Pour finir, la manette a été munie de plusieurs micros pour que les joueurs puissent discuter plus facilement ensemble.

Nous te rappelons que la sortie de la PlayStation 5 est toujours prévue pour Noël 2020.