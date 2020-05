Perry Mason revient dans une bande-annonce pour HBO

Perry Mason, le héros des romans de Erle Stanley Gardner retrouve le petit écran pour HBO dans un trailer qui sent bon la série noire.

Après une série culte sur CBS entre 1957 et 1966 ainsi que plusieurs téléfilms incarnés par Raymond Burr, Perry Mason revient en juin sur HBO sous les traits du recompensé Matthew Rhys. Cependant ce reboot produit par Robert Downey Junior ne mettra plus le personnage dans le costume d’un avocat contrairement au show des années 60 et au roman policier d’origine publié entre 1933 et 1973. Mason enfilera dans cette relecture la casquette d’un détective privé déambulant dans un Los Angeles des années 30. Traumatisme de guerre, Jazz, femme fatale, complot, meurtre, tous les ingrédients sont réunis pour nous fournir une intrigue de film noir.

Perry Mason sera diffusé à partir du 21 juin sur HBO et le lendemain en France sur OCS.