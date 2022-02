Nope : trailer excitant du nouveau film de Jordan Peele (Get Out, Us)

Le dimanche matin est toujours la matinée la plus douce qui soit. Encore plus lorsque la bande-annonce d’un des films les plus attendus de l’année déboule ! Nope est le nouveau film de Jordan Peele, et un excitant (et énigmatique) trailer vient d’être dévoilé ! Après Get Out et Us, Nope est également un film d’horreur qui mariera les genres de manière surprenante. Du moins on l’espère, mais à la vue de cette bande-annonce (qui en dévoile juste assez pour se poser plein de questions, mais pas trop histoire de ne pas se gâcher les diverses twists) on peut le dire : Jordan Peele est là !

© Universal © Monkeypaw

Porté par un casting de talent, avec Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah, Get Out), Keke Palmer (Scream, Queens), Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) ou encore Barbie Ferreira (Euphoria), Nope se déroule en plein territoire rural de la Californie, alors qu’un mystérieux évènement survient. Dès l’introduction de la bande-annonce, les personnages de Daniel Kaluuya et Keke Palmer (frère et sœur) nous sont présentés comme des propriétaires d’un ancien ranch spécialisé initialement pour le cinéma.

Rencontres du 4ème Type

Un setting qui sent bon l’Americana bien tranquille, jusqu’à ce qu’une inquiétante présence dans le ciel vienne perturber le calme ambiant ! Le coup de génie est évidemment de ne rien montrer de cette dit-présence afin de lancer les spéculations (et la hype train). S’ensuit diverses images de personnages regardant le ciel d’un air terrifié ou de personnages en fuite, jusqu’à ce que celui de Keke Palmer soit littéralement aspiré du sol. Bien entendu, on pense à Rencontres du 3e Type de Steven Spielberg (pour cette Amérique semi-rurale perturbée par l’arrivée de voyageurs stellaires) ou surtout Signes de M. Night Shyamalan (le quotidien d’une famille en proie à d’inquiétants visiteurs aux intentions néfastes).

© Universal © Monkeypaw

En analysant de plus près ce trailer, l’origine alien semble bien plausible ! Outre ce qui s’apparente à un obscur vaisseau spatial parmi les nuages (et toute l’imagerie qui va avec), nous pouvons déceler une image où un stand entreprose des poupées/T-shirts/masques à l’effigie de petits bonhommes à tête grise. Plus fugace : on semble apercevoir le petit extra-terrestre en question à deux reprises quelques secondes après ce plan (s’avançant derrière une façade ou encore tendant sa main à travers une fenêtre. Enfin, un autre indice plus mindfuck est présent avec ce plan de femme portant un châle rose, dont le visage déformé n’a rien d’humain (influence très Bodysnatchers !).

Nope c’est un grand Yes

Plus gros budget de Jordan Peele jusqu’à présent (après les 5 millions de Get Out et les 25 millions de Us), cela se ressent à chaque image. La photographie bénéficie du soin de Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkerque, Tenet, Ad Astra), qui a par ailleurs filmé quelques séquences via des caméras IMAX 65mm. On retrouve néanmoins tout le style du réalisateur, avec sans aucun doute des surprises et une trame puisant ses fondations dans notre société contemporaine. Là où Get Out traitait de manière singulière (et inédite) la discrimination 2.0, et Us la lutte des classes, on peut peut-être s’avancer en disant que Nope aborderait l’oppression et l’instrumentalisation de marginaux. Mais impossible de savoir ce que Peele nous réserve avant cet été !

© Universal © Monkeypaw

Comme Peele l’a si bien dit, les plus grands films d’horreur (et de genre) puisent leurs inspirations dans des peurs primales ou des problématiques sociétales. Un credo popularisé par Rod Serling (La Quatrième Dimension) ou encore John Carpenter (Halloween, Fog, Invasion Los Angeles), dont Jordan Peele semble être un héritier, conjuguant l’épouvante et même le comique de situation dans sa filmographie (après tout, il a conçu la superbe série Key & Peele). En tout cas, cela fait plaisir de voir un film original et intriguant (de la part d’Universal mais également estival), marqueté avec soin et dont le simple nom de son auteur suffit à créer l’attente ! Et vous quelles sont vos théories ?

Nope sortira en salles le 3 août 2022