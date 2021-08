Nayati River, enfin disponible sur Steam

By Guillaume Chéti

Créé et réalisé par une seule et même personne, Nayati River est un titre indépendant mêlant gestion et survie dans un monde envahi par les morts. Il est désormais disponible sur Steam.

Ainsi, tu devras percer les mystères de la légende de Nayati River tout en protégeant tes survivants des nombreuses attaques de hordes, férocement assoiffées de sang. Pour cela, il te faudra chercher de multiples ressources à travers la région tout en construisant ton camp qui évoluera au fil de l’aventure. Des véhicules seront également présents pour faciliter les déplacements des personnages. Il te faudra faire attention au cycle jour / nuit et bien veiller à ce que tes survivants puissent voir un autre jour se lever. Pour terminer, deux modes seront disponibles : Histoire et Survie. Le premier te permettra de suivre l’aventure principale tandis que le second te forcera à affronter des vagues d’ennemis avec seulement un nombre limité de survivants !

Nayati River est disponible sur Steam depuis le 20 août 2021 au prix de 20,99€ la première semaine de lancement avant de passer à 29,99€.