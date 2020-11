Narcos : Mexico tease sa prochaine saison 3

Netflix annonce la troisième saison de Narcos: Mexico au travers d’un teaser explosif et un changement de showrunner.

Cette saison 3 se déroulera les années 90 après que la chute du cartel de Félix et ses conséquences. Le commerce de drogue atteint des proportions mondiales tandis que de nouvelle génération de gang émerge. Cette nouvelle intrigue n’est plus dirigé par Eric Newman, producteur depuis le début de la série, mais par Carlo Bernard :

« Je suis reconnaissant pour mes cinq années à la tête de Narcos and Narcos: Mexico et je suis immensément fier de ce que cette équipe spectaculaire a. réalisé avec ces série. Carlo Bernard est la première personne à qui j’ai parlé de ce projet, il y a plus de dix ans, et je suis extrêmement heureux de lui laisser le volant pour la saison 3 de Narcos: Mexico. »

Eric Newman