Narcos Mexico : une bande-annonce pour la saison 2

By Emeric Bispo

La saison 2 de Narcos : Mexico fait exploser notre impatience avec un trailer bourré d’action.

La version Mexicaine étant dans la parfaite continuité de la saga Narcos, son succès l’est tout autant avec la confirmation très rapide d’une suite. Tel Wagner Moura, Diego Luna rempile pour une deuxième saison dans son rôle de baron du cartel de Guadalajara, plus animal que jamais. La bande annonce en dévoile peu sur l’intrigue, mais est aussi énergique et explosive qu’un cocaïnomane ayant pris sa trace. Et autant que les images s’avèrent grisante !

La deuxième saison de Narcos : Mexico est à retrouver le 13 février sur Netflix.