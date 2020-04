Ces musées du cinéma à visiter en ligne !

By Ida Gonthier

Comme on aime le cinéma et qu’on ne peut pas toujours se déplacer pour visiter les musées en vrai, on t’a concocté une sélection de super expo de musées du cinéma à voir directement en ligne ! Suis-nous pour un petit tour du monde…

La Cinémathèque française, Paris, France

En 1936, Henri Langlois, cinéphile et visionnaire, crée la Cinémathèque française. Elle permet ainsi de sauver de leur destruction les films, costumes, décors, affiches et autres trésors du cinéma.

Dans un bâtiment moderne entièrement dédié au 7ème art, La Cinémathèque française dévoile 17 expositions en ligne. Méliès, le Technicolor, Jean Epstein, le Scopitone, le Televisor de John Logie Baird, la Louma, la Steadycam, n’auront plus de secrets pour toi !

Tezuka Osamu, Tokyo, Japon

Tezuka Osamu est un artiste manga et scénariste d’animation. Ses oeuvres ont impacté la formation de la psychologie de la jeunesse japonaise de l’après-guerre. De même, son travail a changé le concept du dessin animé japonais.

On y retrouve les personnages de « ASTRO BOY », de « Jungle Emperor Leo » et le « Bander Book ». Le travail de Tezuka Osamu a été exporté aux États-Unis, en Europe et dans de nombreux autres pays.

Trois exposition en ligne lui sont dédiées : Tezuka Osamu, l’aube de l’animation télévisée, la visite du musée du manga Tezuka Osamu,

Tezuka Osamu le Réveil du dieu du manga.