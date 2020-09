Mafia Definitive Edition : le remake dévoile son trailer narratif

Mafia a marqué le monde du jeu vidéo en 2002. Bénéficiant d’un fabuleux cadre 30’s évoquant Le Parrain ou les Incorruptibles, de personnages extrêmement bien caractérisés et surtout d’un scénario exceptionnel, Mafia est un grand nom de l’open-world. Développé par Illusion Softworks (devenu 2K Czech puis Hangar 13), le jeu avait bénéficié de suites plus ou moins réussies, sans jamais égaler l’original. Mafia Definitive Edition souhaite donc rectifier le tir !

Alors qu’une Mafia Trilogy était annoncée en mai, avec des remasters de Mafia 2 et Mafia 3 déjà disponibles, c’est définitivement Mafia Definitive Edition qu’on attend. Développé avec une refonte du moteur de Mafia 3, il s’agit d’un véritable remake de l’original. Si l’histoire promet d’être globalement similaire, certains segments seront modifiés et des personnages seront étoffés.

Pour rappel, Mafia se déroule à Lost Heaven (un simili-Chicago) dans les années 30. Nous incarnons Tommy Angelo, chauffeur de taxi fraîchement débarqué en ville. Il sera rapidement plongé dans le milieu criminel, au milieu d’une guerre entre 2 clans : les Salieri et les Morello. S’ensuivra une grande histoire digne d’un grand film style Les Affranchis, à base de trahisons, de Grande Dépression et de violence.

Les ambitions pour ce remake sont claires: « gonfler » le jeu de base, le remettre au goût du jour (la conduite automobile était quand même une plaie) en terme d’open-world (ajout de missions secondaires) et de gunfights. L’occasion de voir avec ce trailer que le reconstitution semble exemplaire, et si la modélisation faciale ne représente pas le nec plus ultra actuel (après un Red Dead Redemption 2 ou The Last of Us 2), on est quand même sur de la belle ouvrage. Plus qu’à attendre le résultat final donc !

Mafia Definitive Edition sera disponible le 25 septembre 2020 sur Playstation 4, Xbox One et PC