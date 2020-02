Les Sims : 20 ans de Ooboo vroose, baa dooo !

Cette année, le jeu vidéo de Electronic Arts, la simulation de vie Les Sims, fête son 20ème anniversaire. Tout ça ne nous rajeuni pas ! Du coup, il est temps de travailler ton Simlish et de dire « Ooboo vroose, baa dooo ! » (ce qui signifie « Joyeux anniversaire, Les Sims ! »).

Depuis la sortie du premier jeu Les Sims en 2000, des joueurs du monde entier ont construit leur maison idéale, créé des personnages uniques et raconté leurs propres histoires.

©EA

Pour célébrer cet anniversaire, l’équipe du Studio Maxis a conçu une infographie spéciale avec des données amusantes pour montrer tout ce que les joueurs ont fait ces 20 dernières années : plus de 1,6 milliards de Sims, plus de 575 millions de foyers et plus de 1,3 milliard de séances de crac-crac. Voilà des chiffres impressionnants… et des Sims très occupés !

©EA

Pour célébrer cet anniversaire historique, les joueurs sur toutes les plateformes peuvent désormais se mettre dans un état d’esprit festif en profitant du bain à remous spécial 20ème anniversaire, disponible dans une petite mise à jour.

Les abonnés à PlayStation Plus obtiendront également un accès gratuit au jeu Les Sims 4 tout au long du mois de février.