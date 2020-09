Les Sept de Chicago : 1er teaser pour le nouveau film d’Aaron Sorkin

Les Sept de Chicago est un projet de longue date ! Sur un script du talentueux Aaron Sorkin (The Social Network, Le Stratège, Steve Jobs), le film devait être réalisé par le grand Steven Spielberg. Rayon castingà l’époque : Sacha Baron Cohen, Will Smith ou encore Heath Ledger… Les choses ont évidemment changé, et plus de 13 ans plus tard, le projet a repris forme via la Paramount et Netflix. Cette fois c’est Sorkin lui-même derrière la caméra, et le tout premier teaser vient en effet d’être dévoilé !

Les Sept de Chicago est basé sur l’histoire vraie des « Chicago Seven« . Sept activistes ayant par ailleurs organisé des manifestations la veille de l’élection présidentielle US de 1968. Une date pivot dans l’histoire américaine, avec l’ascension de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, et les protestations s’insurgeant contre la Guerre du Vietnam. Un climat de répression policière important, où les fameux 7 de Chicago seront poursuivis par les fédéraux, au même moment que Bobby Seale (figure clé du mouvement des Black Panthers).

Du beau monde devant la caméra

Le casting du film est ici impressionnant. Sacha Baron Cohen (toujours au poste) en Abbie Hoffman, fondateur du mouvement hippie, et Yahya Abdul Matten II (Aquaman, Watchmen) incarne Bobby Seale. Le reste de la distribution envoie également du lourd : Joseph Gordon-Levitt (Project Power, Inception), Eddie Redmayne (Les Animaux Fantastiques, The Danish Girl), Kelvin Harrison Jr (Waves, Euphoria), Michael Keaton (Birdman, Flash) ou encore Mark Rylance (Le Pont des Espions, Ready Player One).

Les Sept de Chicago s’inscrit dans cette vague d’œuvres contestataires et historiques, à la portée toujours aussi contemporaine, comme Dans leur Regard, La Voie de la Justice, Pentagon Papers ou bien Detroit. Seconde réalisation de Sorkin après Le Grand Jeu, on a évidemment hâte de voir si ce dernier a pris du galon derrière la caméra. Quoiqu’il en soit, il faudra toujours s’attendre à un film intelligent, qui vise juste, à la direction d’acteurs exemplaire, et aux dialogues affutés comme des rasoirs. Réponse dans 1 mois donc !

Les Sept de Chicago sera disponible sur Netflix le 16 octobre 2020