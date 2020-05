Euphoria : Kelvin Harrison Jr rejoint la saison 2

Après une 1e saison de toute beauté, HBO, A24 et Sam Levinson enclenchent la 2e vitesse pour Euphoria ! Initialement prévue pour novembre avec un début de tournage en avril, la saison 2 aura évidemment du retard pour cause de coronavirus. Si on sait que la série continuera d’explorer les personnages auparavant introduits et donnera aussi un peu plus de place à Gia, Lexi ou Fezco, Collider nous apprend que le casting comptera désormais un nouvel acteur d’exception.

En effet, l’excellent Kelvin Harrison Jr rejoint la saison 2 d’Euphoria, dont le tournage débutera cet été. Jeune prodige ayant littéralement décollé dans la ciné indé via Mudbound, It Comes at Night et Luce, l’acteur de 25 ans évolue comme un vrai poisson dans l’eau. On le retrouvera par ailleurs dans le prochain film d’Aaron Sorkin, The Trials of the Chicago 7. Récemment à l’affiche du drame puissant Waves, qui partage des thèmes similaires à Euphoria, il s’agit d’une réelle aubaine pour rendre visible cette nouvelle étoile montante. Il retrouvera donc Alexa Demie (Maddie) et le chef opérateur Drew Daniels, ayant tous deux travaillés sur ce précédent film.

Pas plus d’info n’a filtrée sur son rôle ni sur le contenu de cette saison 2 très attendue. Quoiqu’il en soit, c’est le moment de rattraper son retard sur l’étonnante et brillante 1e saison, et de jeter un œil sur Waves, malheureusement sorti dans très peu de salles en France début 2020.

La saison 2 d’Euphoria n’a pour le moment pas de date de sortie