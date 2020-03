La Casa de Papel saison 4 : une bande-annonce survoltée

La série événement espagnole de Netflix, La Casa de Papel, dévoile des premières images littéralement explosives dans la première bande annonce de la saison 4.

Même si la partie 3 du show de braquage nous avait quelque peu laissé sur notre faim par sa répétitivité, force est de constater que le cliffhanger de l’épisode final avait de quoi nous faire sacrément saliver. Mais ça y est, la suite arrive pour une nouvelle fois tout péter ! Et autant dire qu’on aura pas eu à attendre très longtemps car même pas un an ne s’est passé. Encore moins pour nos personnages car comme la bande annonce l’indique, cette quatrième partie est la suite directe de la précédente.

Notre bande de braqueurs est en bien mauvaise posture entre Nairobi mortellement blessée, les tensions grandissantes au sein du groupe, la lutte acharnée de la perfide Alicia Sierra et un tueur à gage infiltré au sein des otages. Álex Pina va en faire baver au professeur et son équipe pour le plus grand plaisir de nous faire frissonner. Arriveront-ils à surmonter cette montagne de danger et a tous en sortir indemnes ?

La réponse le 3 avril sur Netflix avec la quatrième partie de La Casa de Papel.