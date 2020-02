Kirk Douglas, légende d’Hollywood est mort

Kirk Douglas, de son vrai nom Issur Danielovitch Demsky, légendes d’Hollywood, que l’on connaissait pour ses rôles de truand, de cow-boy, de gladiateur ou de soldat, producteur chez Bryna par ailleurs, est mort mercredi 5 février, à l’âge de 103 ans.

Figure majeure du cinéma américain, père de l’acteur Michael Douglas, il a eu une carrière qui aura durée sur toute la seconde moitié du XXe siècle. Le Festivals de Venise et de Berlin lui osctroient un Oscar pour l’ensemble de sa carrière en 1996.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father]gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas



Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA