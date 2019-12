By Contributeur

Just Mercy, sur la voie d’un succès ?

Le nom de Destin Daniel Cretton vous évoque-t-il quelque chose ? Si vous faites partie des aficionados de films sociétaux tirés d’histoires vraies, probablement. Pour les autres, il s’agit d’un réalisateur américain dont la Warner Bros vient de sortir de nouvelles images de son prochain film : Just Mercy, en français, La Voie de la Justice. Une étape sur la voie de la réussite ?

Pour son neuvième long-métrage en tant que réalisateur, Destin Daniel Cretton a donc choisi le récit émouvant de l’affaire Walter McMillan. Ce père de famille, condamné à mort en 1987, en Alabama pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans fut défendu par le désormais légendaire Bryan Stevenson. Au cœur de la société ultra raciste à peine sortie des combats pour les droits civiques, ces deux protagonistes incarnent des personnages Noirs « nés coupables d’être venus au monde », pour reprendre la citation de l’accusé.

Ainsi, le film rassemble un casting de choix et réunit pour interpréter cette œuvre : un Jamie Foxx oscarisé qu’on ne présente plus, aux côtés de Michael B. Jordan, dont on appréciera de découvrir la variété de jeu d’acteur après Black Panther. Les spectateurs retrouveront également Brie Larson, qui n’en est pas à sa première collaboration avec le réalisateur puisqu’elle figurait au casting du Château de verre en 2017.

Le nouveau trailer de Just Mercy annonce la couleur en s’ouvrant sur les images de la condamnation à mort de Walter McMillan, suivie de son fils désespéré se levant pour crier à l’innocence de son père au milieu de l’audience.

La sortie de Just Mercy est prévue en France le 22 janvier prochain.

Pour creuser le côté politique engagé du film, article intéressant du magazine Variety.

Dans la suite des sorties très attendues, consultez l’article sur celle du prochain James Bond.

Léa B.