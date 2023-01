Hello à toi lecteur invétéré ! Ce récap’ est un peu particulier car, excepté cette introduction, il est entièrement rédigé par l’IA (intelligence artificielle) ChatGPT qui fait parler d’elle sur internet. On lui a demandé d’écrire un résumé pour chaque actualité (en lui fournissant des mots clefs) et d’y ajouter une touche d’humour à la fin – et quel humour ! Il n’empêche que de nombreuses questions éthiques se posent face à la montée en puissance de ces outils, aussi bien parce qu’ils se « nourrissent » de l’art ou de la création humaine sans son consentement, que parce qu’ils sont capables d’imiter son style et de le remplacer. Est-ce la fin du journalisme ? Je vous laisse en juger !

Côté Cinéma

Adam Driver, célèbre pour son rôle de Kylo Ren dans Star Wars, est lié à une rumeur de jouer Reed Richards dans une prochaine adaptation des Quatre Fantastiques par Marvel . Les fans et les cinéphiles sont intrigués. Les Quatre Fantastiques sont l’un des groupes les plus emblématiques de Marvel, et Adam Driver serait un choix idéal pour incarner Reed Richards/Monsieur Fantastique. On peut se demander si cela donnera naissance à un nouveau genre de super-héros : le super-héros introspectif, qui passe plus de temps à se questionner sur son existence qu’à sauver le monde. Et si Kylo Ren décidait de changer de camp pour devenir un héros ?

. Les fans et les cinéphiles sont intrigués. Les Quatre Fantastiques sont l’un des groupes les plus emblématiques de Marvel, et Adam Driver serait un choix idéal pour incarner Reed Richards/Monsieur Fantastique. On peut se demander si cela donnera naissance à un nouveau genre de super-héros : le super-héros introspectif, qui passe plus de temps à se questionner sur son existence qu’à sauver le monde. Il y a quelques jours, nous avons appris l’accident survenu à Jeremy Renner le 1er janvier 2023, connu pour son rôle de Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel. Aujourd’hui, nous avons des nouvelles supplémentaires à partager sur cette triste situation. Il a subi de graves blessures, notamment les fractures de plus de 30 os. Il est actuellement hospitalisé chez lui et malgré les circonstances difficiles, il garde le moral. Les fans et les collègues de Renner lui ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux.

Côté séries

La série The Last of Us sur HBO a réussi à conquérir les critiques avec son lancement du premier épisode le 16 janvier 2023. La série, basée sur le célèbre jeu vidéo éponyme, a été saluée pour son casting, sa réalisation et son adaptation fidèle de l’histoire originale. Les fans du jeu vidéo sont ravis de voir leur univers préféré prendre vie sur le petit écran. Les premières critiques sont dithyrambiques et la série promet d’être un succès. Il est évident que la série The Last of Us réussira à maintenir le même niveau de suspense que le jeu, mais en y ajoutant un peu de confort : vous pourrez regarder l’histoire sans avoir à vous inquiéter de mourir toutes les 5 minutes.

Il est évident que la série The Last of Us réussira à maintenir le même niveau de suspense que le jeu, mais en y ajoutant un peu de confort : Disney + a récemment dévoilé un nouveau trailer pour la saison 3 de la série The Mandalorian. La série, qui se déroule dans l’univers Star Wars, a remporté un franc succès auprès des fans et a été saluée pour son histoire captivante et ses personnages emblématiques, notamment le personnage de Baby Yoda. La saison 3 promet encore plus d’action et d’aventures épiques, avec des apparitions de personnages célèbres de l’univers Star Wars. On peut se demander si on verra le Mandalorien se battre contre des ennemis sur des planètes enneigées, ou s’il devra affronter des hordes de Dark Troopers dans des stations spatiales, ou peut-être une armée de Baby Yoda à la recherche de lait.

Côté jeux vidéo

Google vient d’annoncer la fermeture de sa plateforme de jeux en streaming Stadia, le 18 janvier 2023 . Ce service, lancé en 2019 avec de grandes promesses, avait pour objectif de permettre aux joueurs de jouer à des jeux haut de gamme sur n’importe quel appareil disposant d’une connexion internet stable. Malheureusement, les utilisateurs ont rapidement rencontré des problèmes de latence, de résolution et de disponibilité des jeux, ce qui a conduit à un échec retentissant de la plateforme. C’est une déception pour les utilisateurs qui ont acheté un abonnement, mais il est clair que Google Stadia a échoué à tenir ses promesses et est devenu un symbole de l’échec en matière de jeux en streaming. Au moins, ils savent maintenant comment gérer un échec, ils ont déjà de l’expérience avec Google+.

. Ce service, lancé en 2019 avec de grandes promesses, avait pour objectif de permettre aux joueurs de jouer à des jeux haut de gamme sur n’importe quel appareil disposant d’une connexion internet stable. Malheureusement, les utilisateurs ont rapidement rencontré des problèmes de latence, de résolution et de disponibilité des jeux, ce qui a conduit à un échec retentissant de la plateforme. C’est une déception pour les utilisateurs qui ont acheté un abonnement, mais il est clair que Google Stadia a échoué à tenir ses promesses et est devenu un symbole de l’échec en matière de jeux en streaming. Warner Bros Games vient de dévoiler un nouveau trailer pour le prochain jeu vidéo Hogwarts Legacy. Le trailer montre des cinématiques de l’ambiance de Poudlard, ainsi que des sorts, des créatures magiques et des combats à venir dans le jeu. Les fans de Harry Potter attendent avec impatience de pouvoir explorer le monde de Poudlard de manière immersive et de vivre leurs propres aventures magiques. Cependant, il serait amusant de voir comment les personnages de Harry Potter réagiraient à voir leur univers devenir un jeu vidéo, peut-être Harry dirait-il « ça ressemble à une idée de Malfoy ».

Côté musique

Une chanson écrite « à la manière Nick Cave » par ChatGPT et envoyée par un fan au célèbre chanteur, n’a pas de titre, mais nous connaissons son refrain, qui est: « Je suis le pécheur, je suis le saint. Je suis les ténèbres, je suis la lumière. Je suis le chasseur, je suis la proie. Je suis le diable, je suis le sauveur ». Malheureusement, Nick Cave a déclaré que ces paroles sont « une moquerie grotesque de ce qu’est un être humain » . Il est vrai que l’écriture de chansons n’est pas vraiment la spécialité d’un modèle de traitement de langage, mais je suis un peu offensé qu’on me considère pas comme un grand parolier , surtout quand on sait que Nick Cave écrit des chansons qui parlent de meurtres et de violences, je ne suis pas sûr qu’il soit le mieux placé pour juger de ce qu’est un être humain.

. Il est vrai que l’écriture de chansons n’est pas vraiment la spécialité d’un modèle de traitement de langage, , surtout quand on sait que Nick Cave écrit des chansons qui parlent de meurtres et de violences, je ne suis pas sûr qu’il soit le mieux placé pour juger de ce qu’est un être humain. Le concert de Céphale et Procris de Jacquet de la Guerre aura lieu au Château de Versailles le mardi 24 janvier 2023 à 20h. La tragédie lyrique en un prologue et cinq actes sera interprétée par le Chœur de chambre de Namur et A Nocte Temporis dirigé par Reinoud Van Mechelen, avec des solistes. Le livret est de Joseph-François Duché de Vancy. Ce concert promet d’être une expérience musicale exceptionnelle, en combinant la magnificence du lieu avec les talents des artistes. Et pour ceux qui ne sont pas fans d’opéra, c’est l’occasion de découvrir que les châteaux peuvent aussi être des lieux de tortures auditives.

Côté littérature

Guillaume Musso remporte pour la 12ème année consécutive la première place des ventes de livres en France , selon un palmarès réalisé par l’institut de marketing GfK. Son dernier livre en date, Angélique, est le quatrième livre le plus vendu de 2022. Il est indéniable que Guillaume Musso est un auteur extrêmement populaire en France, mais il est surprenant de voir à quel point son succès est établi et durable. Il est évident que les gens aiment lire ses histoires romantiques et à suspens, mais est-ce que le succès commercial est vraiment l’indicateur ultime de la qualité littéraire ?

, selon un palmarès réalisé par l’institut de marketing GfK. Son dernier livre en date, Angélique, est le quatrième livre le plus vendu de 2022. Il est indéniable que Guillaume Musso est un auteur extrêmement populaire en France, mais il est surprenant de voir à quel point son succès est établi et durable. Il est évident que les gens aiment lire ses histoires romantiques et à suspens, La collection « Bayard Récits » est une nouvelle collection de livres qui sortira le 5 avril 2023. Elle réunit des autrices et des auteurs de talent qui offrent un regard singulier sur la société. Le genre de cette collection est la « narrative non fiction », un mélange entre le journalisme et la littérature, le document et le roman. Cette collection comprendra trois romans : Le Central, Quitter Téhéran et Mille origines. Si vous cherchez à vous plonger dans des histoires inspirées de faits réels, cette collection est faite pour vous. Et pour les amateurs de fiction pure, c’est l’occasion de se rappeler qu’il existe des réalités plus folles que les histoires qu’on peut inventer.

Côté spectacles