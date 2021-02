Jamie Lee Curtis rejoint l’adaptation de Borderlands

Toujours dubitatifs, on assiste à l’avancée inexorable de l’adaptation cinématographique de Borderlands qui ajoute maintenant la fameuse Jamie Lee Curtis à son casting déjà sympathique.

Phénomènes vidéoludiques bien virulents, les jeux de Gearbox et 2K proposent de mettre le joueur flingue(s) en pogne pour éclater toutes sortes de créatures aliens dans un univers dessiné au cell shading délicieux. Un FPS bourrin mais à l’écriture suffisamment maline, barrée et méta pour attirer Hollywood, mais dont l’adaptation nous laisse encore suspicieux surtout face aux générales purges que ces transpositions occasionnent. Sonic, Tomb Raider, Assassin’s Creed, les exemples ne manquent pas.

Sauf que Eli Roth rentre dans la danse, en charge de cette nouvelle facétie bien violente avec en prime Craig Mazin (aux commandes de la série Chernobyl) au scénario. Deux bons points pour nous rassurer. De plus, Cate Blanchett et officiellement annoncée pour jouer l’un des principaux personnages jouables de la saga, Lilith, et Kevin Hart a récemment rejoint le bouzin en tant que Roland. Aujourd’hui on apprend que c’est l’éternelle badass Jamie Lee Curtis qui vient à son tour de rejoindre l’aventure. L’actrice célèbre pour son rôle de Laurie Strode dans les Halloween jouera Tannis, une archéologue chargée d’aiguiller les joueurs, et donc les personnages principaux du film. On est joie, tout comme Roth d’après ses déclarations.

« Travailler avec l’emblématique Jamie Lee Curtis a été un de mes rêves de longue date, et je suis tellement excité à l’idée qu’elle apporte son humour, sa chaleur et son brio au rôle de Tannis ». Eli Roth

En attendant d’en savoir plus sur Borderlands, on retrouvera donc Jamie Lee Curtis dans Halloween Kills le 20 octobre 2021 au cinéma.