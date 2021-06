[MAJ 03/06/21] Borderlands le film s’offre de petits aperçus en contre-jour

Maj du 03/06/2021 : Dans la foulée de la silhouette de Lilith, nous avons au final eu le droit à un peu plus concernant l’adaption cinéma de Borderlands ! Soit dans l’ordre, les silhouettes toujours en contre-jour de : Roland (Kevin Hart), Dr. Patricia Tannis (Jamie Lee Curtis), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), et Claptrap (Jack Black). Vous trouverez tout ça en fin d’article !

Vous ne l’attendiez pas et pourtant il se préfigure à grands pas, voilà que l’on nous en montre un peu plus sur l’adaptation cinéma de Borderlands – la licence coup de chance de Gearbox.

Jamie Lee Curtis qui interprétera Tannis dans cette adaptation toujours sans date s’est fendue d’un tweet à l’honneur de Lilith, interprétée quant à elle par Cate Blanchett. On y voit la silhouette de l’ex chasseuse de l’Arche, le tout en noir et blanc, question de ne rien voir d’intéressant. Il nous en faudra plus.

On ne peut pas encore estimer le rendu du film qui reste toujours une des grosses incertitudes. Déjà qu’une adaptation comme The Witcher (notre critique) avait un gros goût de fan-made YouTube malgré ses 60 millions de patates, comment s’en sortira Borderlands en film live – rien que le dire ça paraît ubuesque. Pour nous tous les indicateurs sont au rouge, mais on espère se tromper. Si l’adaptation fait le choix d’un pur film live sans particularité de rendu, ce serait quand même une sacrée occasion manquée, nous rêvons de rotoscopie.

Pour rappel, c’est Eli Roth qui se chargera de réaliser le film, aidé au scénario par Craig Mazin (Chernobyl). Niveau production, on retrouvera Lionsgate, DuvalMagic, Arad Productions, Picture start et Gearbox Software. Cela dit, quand on voit comment Gearbox ont eux-même mis dans le mur Borderlands 3 – particulièrement sur le plan narratif – on n’est pas si rassuré de les savoir dans les parages.

On vous laisse avec une bande-annonce de Borderlands 3 parce que nous sommes des monstres sans cœur.

