Borderlands : Cate Blanchett pourrait jouer Lilith

Selon Variety, l’actrice Cate Blanchett s’apprête à rejoindre l’adaptation jeu vidéoludique tant attendue de Borderlands.

Cate Blanchett s’embarquera-t-elle pour les contrées sauvages de Pandora ? Le média américain confirme que l’actrice serait en passe de retravailler, après La prophétie de l’horloge, avec Eli Roth sur l’adaptation du jeu vidéo qu’il chapeaute. Elle prêterait ses traits au personnage récurrent de Lilith, une des six sirènes dotées de pouvoirs extra-ordinaires. Cette adaptation du célèbre jeu de Gearbox commandée par Lionsgate sera écrite par Craig Mazin, entre autre auteur de Tchernobyl mais aussi en charge d’une autre transposition vidéo-ludique en série, The Last of Us.

Pour rappel, Borderlands se déroule sur la planète Pandora, un far-west post-apocalyptique totalement barré dans lequel quatre aventuriers se lancent à la recherches d’une Arche supposée renfermer tous les trésors de l’univers. De quoi nous promettre un bon concurrent à Mad Max sur grand écran.

Vous pouvez préalablement découvrir le personnage Lilith dans le troisième opus de Borderlands sorti en septembre 2019.