Le Huawei GameCenter est déployé !

By Ida Gonthier

Huawei a annoncé le déploiement de sa plateforme officielle de service et de distribution de jeux, le HUAWEI GameCenter, dans 33 pays et régions à travers le monde.

Cette plateforme veut rassembler les communautés de joueurs sur mobile à travers le monde. Elle propose un service de contenus et un service dédié au bonus des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent accéder à des jeux en précommande, aux plus populaires et à des inédits sur smartphone.

Ils peuvent également profiter de packages et d’offres grâce auxquels ils pourront améliorer leur profil, débloquer d’autres réductions et bénéficier d’avantages :

Le GameCenter est la plateforme pour le lancement mondial de jeux exclusifs , dont Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien plus encore.

, dont Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien plus encore. Plusieurs packs de bonus exclusifs au sont proposés. Par exemple, des pièces d’or ou des accessoires limités sur Last Day Rules: Survival et Starship Legion-AMG…

©Huawei

Un GameCenter pour les développeurs

Pour les développeurs choisissant de créer avec Huawei, le déploiement du GameCenter offre l’opportunité d’atteindre un public plus large avec plus de 700 millions d’utilisateurs Huawei dans le monde.

L’écosystème HMS leur fournit des solutions pour répondre à de nombreux besoins :

des canaux de distribution mondiaux,

une gestion et un support opérationnels et ce, durant le cycle de vie complet du jeu.

un support technique pour faciliter une intégration efficace en fonction des besoins.

des services d’évaluation professionnelle gratuits pour fournir des retours sur leurs jeux, même depuis des régions à l’étranger.

l’ccès au programme « Shining-Star », qui offre un fond d’incitation d’1 milliard de dollars et propose différents services tels pour un développement complet de l’appli.

une part privilégiée des revenus applicatifs.

des espaces de publicités et de promotion au sein du GameCenter afin d’atteindre toujours plus de consommateurs.

Actuellement, le HUAWEI GameCenter a des partenariats avec les plus grandes entreprises de jeux mondiales, comme Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games, etc.

Pour la suite…

Dans les futures mises à jour, le GameCenter comprendra une communauté sociale interne. Ainsi, les joueurs pourront utiliser la plateforme comme un moyen de discuter, se faire des amis et construire des communautés de fans ayant les mêmes centres d’intérêts.

Le Huawei GameCenter a été mis en place le 03 août 2020 sur smartphones.