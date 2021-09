Hawkeye : une bande-annonce de Noël pour la série Marvel

By Axel PC

N’est pas l’Arme Fatale ni Die Hard qui veut mais pourtant Marvel tente de nous proposer un actionner qui prendra place en pleine période de Noël. En effet, d’après sa toute première bande-annonce, Hawkeye s’occupera de nettoyer les rues enneigées de New York.

Souvent boudé par les fans moins prompts à s’identifier à l’espion, voilà pourtant Jeremy Renner rutilant dans sa propre série. On le voit donc passer Noël en famille, laquelle va même voir une comédie-musicale adaptée des aventures de Steve Rogers, avant qu’un archer inconnu ne vienne mettre le boxon dans ses vacances. Mais rassurez-vous, il s’agit en fait de Hailee Steinfeld, en passe de devenir la nouvelle élève de notre Avengers mal aimé. S’en suivra donc ce qui semble se profiler comme un buddy-movie efficace, d’où notre intro sur l’Arme Fatale et Cie, teinté d’action vertigineuse et de blagounettes joyeuses. Soit un bon côté kitsch qu’il nous tarde de découvrir.

La saison 1 de Hawkeye sera diffusée sur Disney+ dès le 24 décembre.