Golden Globes 2022 : The Power of the Dog et West Side Story en tête du palmarès cinema

Boudé à cause du Covid mais surtout suite au boycott du gratin hollywoodien dénonçant le manque de diversité de l’organisation, la cérémonie des Golden Globes 2022 s’est tenue à guichet fermé, sans aucune retransmission en live. C’est donc sur internet que le listing des lauréats a été assez tristement dévoilé.

Ainsi, sans grande surprise, c’est l’incroyable West Side Story de Steven Spielberg et le magnifique The Power of the Dog de Jane Campion qui repartent grands gagnants de cette 79e édition.

Meilleur film dramatique : The Power of the Dog

Meilleure comédie ou comédie musicale : West Side Story

Meilleur réalisateur.trice : Jane Campion, The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un drame : Nicole Kidman pour Being the Ricardos

Meilleur acteur dans un drame : Will Smith pour La Méthode Williams

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale : Rachel Zegler dans West Side Story

Meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale : Andrew Garfield dans Tick, Tick… Boom !

Meilleure actrice dans un second rôle : Ariana DeBose dans West Side Story

Meilleur acteur dans un second rôle : Kodi Smit-McPhee dans The Power of the Dog

Meilleur film étranger : Drive My Car de Ryūsuke Hamaguchi

Meilleur film d’animation : Encanto, la fantastique famille Madrigal

Meilleur scénario : Belfast de Kenneth Branagh

Meilleure bande originale : Dune, par Hans Zimmer

Meilleure chanson originale : No Time to Die de Billie Eilish, Finneas O’Connell

Les Golden Globes 2022 se sont tenus ce lundi 10 janvier.