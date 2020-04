Ces expositions virtuelles à visiter en ligne, spéciales geek !

Difficile de rester cloîtré chez soi. Voici de quoi te divertir et te cultiver en admirant des œuvres inatendues directement sur la toile, via ces expositions virtuelles. Street art, urbex, sport, costumes, aérospatiale, informatique, etc, laisse toi étonner par notre sélection geek qui te fera traverser la planète !

©Street Art 13, Paris, France

Street Art 13, Paris, France

Street Art 13 est un projet de la Galerie Itinerrance, spécialisée en Street art, elle est présente dans le 13e arrondissement depuis 2004. Ses expositions mêlent accrochage traditionnel et wallpaintings. La Galerie Itinerrance travaille avec des artistes déjà connus ou qu’elle s’attache à faire émerger.

En ligne tu pourras découvrir 5 expositions virtuelles reprenant la fameuse Tour Paris 13 et ses étages bariolés.

Pour aller plus loin :

©David De Rueda

Urbex

Avec l’esposition en ligne Urbex, David de Rueda présente ce qui l’a captivé depuis l’enfance. Des lieux abandonnés et insolites, aux structures étranges.

Ce rêve d’enfant s’expose désormais à travers une série de photos qui te mèneront de La grande roue de Pripyat, à une base sous-marine abandonnée de la Seconde Guerre Mondiale, en passant par des lieux dont tu n’as certainement jamais entendu parler !

©The Football Museum, Brésil

The Football Museum, Brésil

Le Brésil a toujours vécut une grande histoire d’amour avec le football. Un musée lui est donc dédié là bas : Le Musée du Football. Plus qu’un lieu dédié à ce sport, le Musée du football est avant tout un musée sur l’histoire du peuple brésilien.

En partenariat avec Google, il a également créé le Musée Offside. Ce projet collaboratif a rassemblé des histoires et des souvenirs partagés par le public sur les femmes qui ont osé jouer au football pendant la période d’interdiction de la pratique au Brésil entre 1941 et 1979.

Pour aller plus loin :

Australian Sports Museum, East Melbourne, Australie

©Centre national du costume de scène, Moulins, France

Centre national du costume de scène, Moulins, France

Le Centre national du costume de scène, CNCS, dévoile dans des expositions scénographiées les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra.

Ouvert en juillet 2006, il est le premier musée au monde dédié aux costumes et décors de scène. Une fois leur dernière représentation terminée, les costumes d’intérêt patrimonial y sont déposés pour une seconde vie, durant laquelle ils sont conservés, étudiés et exposés.

16 histoire t’y sont contées, du vestiaire de Maria Callas à Dalida, en passant par la Collection Noureev, les Costumes des Mille et une nuits, les icônes de la chanson et leur costume de scène, etc.

Pour aller plus loin :

©NASA, Washington, États-Unis

NASA, Washington, États-Unis

La NASA ne lésigne jamais sur les belles images et vidéos pour nous faire rêver ! En effet, grâce à sa mission d’exploration et d’expansion humaine à travers le système solaire, elle a largement rapporté de quoi faire !

Elle propose ainsi 35 expositions en ligne, sur l’exploration, les satellites, l’histoire, les galaxies… Bref, de quoi te mettre plein d’étoiles dans les yeux !

Pour aller plus loin :

©Museum of Brands, London, Royaume-Uni

Museum of Brands, London, Royaume-Uni

Le Musée des Marques explore comment les marques façonnent notre monde. The Museum of Brands permet de comprendre en quoi les marques nous façonnent, comment elles contribuent à modifier le monde qui nous entoure. De Star Wars aux Spice Girls et Peppa Pig, chaque marque raconte une histoire.

L’exposition en ligne te permet de découvrir la « Meilleure chose depuis le pain en tranches: l’innovation en matière d’emballage »…

©The National Museum of Computing, Bletchley, Royaume-Uni

The National Museum of Computing, Bletchley, Royaume-Uni

The National Museum of Computing (TNMOC), est un organisme de bienfaisance indépendant abritant la plus grande collection d’ordinateurs historiques fonctionnels en Europe. On y trouves notammment un Colossus reconstruit, le premier ordinateur électronique au monde et le Harwell Dekatron / WITCH, le plus ancien ordinateur numérique au monde.

Les deux expositions virtuelles en ligne présentent Les femmes dans l’informatique: une perspective britannique ainsi que le Colossus et la rupture de Lorenz.

©Catacombs of Naples, Rione Sanità Napoli, Italie

Catacombs of Naples, Rione Sanità Napoli, Italie

La coopérative sociale La Paranza est née en 2006, dans l’un des quartiers de Naples avec de fortes inégalités sociales. Elle contribue à raviver l’image de la ville à travers la redécouverte de son patrimoine artistique et culturel.

L’équipe comprend des archéologues, des restaurateurs et des historiens de l’art impliqués dans l’étude, la supervision et la restauration des fresques et des mosaïques des Catacombs de San Gennaro pour le public.

Dans les trois visites proposées, tu pourras découvrir les catacombes de San Gaudioso, de San Gennaro et l’intérieur du Rione Sanità: The Holy Mile.

©Musée Electropolis, Mulhouse, France

Musée Electropolis, Mulhouse, France

Le Musée Electropolis présente l’électricité dans ses différentes dimensions : historique, sociologique, technique, économique et culturelle. Référence sur le patrimoine de l’électricité en Europe, il possède une collection de plus de 12 000 objets. Il propose un voyage dans la grande épopée de l’électricité : des balbutiements antiques aux innovations du XXIe siècle.

Quatre expositions virtuelles proposent de découvrir : La machine Sulzer-BBC : un emblème de l’industrialisation ; La seconde vie de la machine Sulzer-BBC au musée Electropolis ; La surprenante histoire des radiateurs; et La Fée Électricité.

®The Strong National Museum of Play, Rochester, États-Unis

The Strong National Museum of Play, Rochester, États-Unis

Le Musée National The Strong est consacré à l’histoire et à l’exploration du jeu. C’est l’un des plus grands musées d’histoire des États-Unis et l’un des principaux musées au service des familles.

Il abrite la collection la plus vaste et la plus complète au monde de matériaux historiques liés au jeu et héberge également le Centre international d’histoire des jeux électroniques, le National Toy Hall of Fame, le World Video Game Hall of Fame, le Brian Sutton-Smith Library and Archives of Play, la Woodbury School et l’American Journal of Play.

12 expositions virtuelles t’entraînent à travers l’histoire du Pinball en Amérique, les jeux de plateaux et de cartes, les jeux de guerre, etc.

Pour aller plus loin :

Et toi, quelle est ton exposition vituelle préférée ?