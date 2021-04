Epic Games Store, du vent gratuit jusqu’au 6 mai

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 29 avril au 6 mai à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer un… bundle de différentes cokes pour un free-to-play.

Si vous aussi vous trouvez pas ça très sexy, c’est normal, ça ne l’est pas vraiment. En gros, vous devriez pouvoir recupérer le pack “Champions de la renommée” dans le free-to-play Donjon et Dragon, Idle Champions of the Forgotten Realms sorti en septembre 2017 et développé par Codename Entertainment, qui s’édite également.

©Codename Entertainment

Ce pack “d’une valeur de 100$” contient des “slots” pour des héros ainsi que des « coffres » et « cartes d’’équipement” pour ceux-ci, les amateurs seront aux anges. Quant au jeu en lui-même, il s’agit d’un jeu de grind qui se joue tout seul comme il en existe des centaines, voilà, bon… Vous connaissez Sakura Clicker ? En français, on appelle ça des jeux « incrémentiels », on se moque mais finalement en se moquant on apprend des trucs.

Enfin, la semaine prochaine vous devriez pouvoir repartir avec Pine sorti en octobre 2019, un Breath on the Wild like forestier qui fait ce qu’il peut développé par Twirlbound et édité par Kongregate.

Idle Champions of the Forgotten Realms est d’abord sorti le 7 septembre 2017 et est depuis disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS et PC. Vous pouvez gratuitement récupérer le contenu associé jusqu’au 6 mai sur l’Epic Games Store.

