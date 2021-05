Dying 2 Know, qu’a-t-on appris sur Dying Light 2 ?

Vous vous souvenez de Cyberpunk 2077 ? Ça m’étonnerais que vous l’ayez oublié, lui qui nous avait cassé roustons et tympans avec ses “Night City Wire” pour au final n’être que le cercueil vide d’une promesse non tenue et certainement intenable, et bien figurez-vous que Techland et son Dying Light 2 sort de son chapeau les Dying 2 Know, un format similaire au nom à crever de rire – soyez indulgents, il est tard.

On y retrouve tous les trucs gênants habituels de ces présentations faussement sincères et maladroitement naturelles – comme ces pubs avec un faux youtubeur qui vous vendent des jeux mobiles douteux. Les présentateurs sont super enthousiastes et trépignent comme les pires “journalistes” en manque alors qu’il s’agit d’une pure opération de communication interne. C’est dingue ce que cette presse émulée ressemble parfois à s’y méprendre avec une certaine frange de la vraie… Question de vous éviter toutes les banalités et autres flans à la vanille, on va si vous le permettez directement sauter au plat de résistance.

Le gros morceau c’était surtout ce nouveau bout de gameplay qui nous montrait que le jeu était encore bien vivant sans finalement nous en apprendre vraiment plus. D’ailleurs a-t-on vraiment besoin d’en voir plus pour être fixé sur la proposition qu’aura le pot pourri Dying Light 2 ? Ce n’est pas sûr. La question est maintenant plutôt de savoir est-ce qu’il tiendra ses promesses et ne finira pas par nous donner envi d’aller faire autre chose comme les ¾ des mondes ouverts à beaux graphismes de sa faible trempe. Nous on l’attend surtout sur le parkour, mais ce sera paraît t-il pour l’épisode 2.

Au rang des vraies annonces on notera cependant la mention d’une date de sortie ainsi qu’un léger changement de nom, le jeu étant maintenant sous titré “Stay Human” – after all –, voilà, belle jambe vous dites ? Enfin vous pouvez également dès à présent précommander le titre dans 3 éditions dont une collector avec un gros bout de plastique (figurine) et tout le merdier qu’on connait (artbook, steelbook, lampe torche, etc). Et oui, il y a aussi une nouvelle édition « platinum » faisant la somme de tout Dying Light premier du nom (notre critique).

Dying Light 2 Stay Human est prévu pour sortir le 7 décembre prochain sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.

