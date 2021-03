Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre s’invite sur console

Fieffés bras cassés voilà que l’aventure déjantée de Pen of Chaos s’invite sur console ! En effet, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre, le tactical RPG adapté de la série audio éponyme, devrait être lancé courant de cet été sur PS4, Xbox One et Switch.

Cette version console du jeu développé par Artefacts Studio et édité par Dear Villagers prendra le doux nom de “Chicken Edition”. Sous ce nouveau nom ne se cache cependant rien de plus que le jeu déjà disponible sur PC. Autre subtilité à noter, sachez que la version Xbox One du titre ne bénéficiera pas de version physique contrairement à ses homologues PS4 et Switch.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y plonger sur PC, cette adaptation vidéoludique du Donjon de Naheulbeuk avait été plutôt bien accueillie par les joueurs, récoltant des évaluations très positives sur Steam malgré un retour presse plus en demi-teinte. De notre côté on y a trouvé un très sympathique RPG-tactics dont on espèrera vous reparler à l’occasion ! En attendant vous pouvez retrouver la preview d’Ida, c’était en 2015… Le jeu était alors attendu pour 2016.

The Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre “Chicken Edition” est attendu courant de l’été 2021 sur PS4, Xbox One et Switch. Le jeu est également disponible sur PC depuis le 17 septembre 2020.

