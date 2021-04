By BLUE

Dexter se tease et n’en a pas terminé

Après s’être « terminée » en 2013 sur une saison 8 que d’aucun diront “décevante” se retenant d’en dire plus sur la fin, Dexter semble décidé à de nouveau se frayer un chemin jusqu’à votre téléviseur.

Hier, Showtime a en effet montré le retour – déjà annoncé – de Dexter Morgan – toujours campé par Michael C. Hall – dans une nouvelle saison de 10 épisodes. On voit dans ce “Misundersood” teaser que Morgan ne semble rien avoir perdu de ses petites passions excentriques. D’ailleurs, on sait déjà qui sera son némésis.

À noter que le showrunner de la série originale, Clyde Phillips, resté jusqu’à la saison 4, est de retour avec la série, donc déjà un premier élément de rassurance pour les plus inquiets.

Le retour de Dexter sur Showtime est prévue pour cette fin d’année 2021.

