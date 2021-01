Dexter a trouvé son adversaire pour son revival

By Emeric Bispo

Après l’annonce inespérée d’une saison 9 de Dexter, le célèbre tueur en série vengeur a trouvé son adversaire.

Nos confrères de Tv Line ont révélé l’antagoniste de Michael C. Hall : un certain Kurt Caldwell, interprété par Clancy Brown ! L’acteur que l’on a vu aussi bien dans des films comme Hilghander, des séries Tv comme Daredevil ou bien encore en doublage dans Bob l’éponge (Krabs); jouera ici un maire non officiel d’Iron Lake, la bourgade dans laquelle se retrouve Dexter après la fin polémique de la saison 8 où il entamait une nouvelle vie de bûcheron. Sa retraite bucolique aura donc durée 8 ans avant de troquer la chemise à carreau contre le scalpel ! Une chose est sûre, la confrontation va être sanglante !

La saison 9 de Dexter arrivera courant 2021 sur Showtime.