Dexter reviendra pour une saison 9 !

La série culte Dexter, qui s’était terminée en 2013 connaîtra un revival sur Showtime ! Préparez-vous ça va saigner !

Dexter aura donc droit à une seconde vie. Il faut dire que le massacre du dernier épisode avait provoqué un vrai tollé auprès des fans, se hissant au rang des pires final de l’histoire de la télévision. Une fin qui n’avait pas du tout satisfait le créateur original de la série Clyde Phillips, ayant œuvré sur les 4 premières saisons. Et qui œuvrera sur cette neuvième saison !

« Nous ne voulions revisiter ce personnage unique que si nous trouvions une idée qui serait conforme à la qualité de la série originale. Et je suis heureux de pouvoir vous annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvée ! Nous avons hâte d’entamer le tournage puis la dévoiler au monde entier ! ».

Gary Levine, président de Showtime