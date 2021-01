Critique Rouge & bleu : Paris est magique !

Rouge & bleu, 50 ans d’histoire du PSG racontés par ses supporters donne la parole aux fans pour faire vivre la mémoire du club parisien.

A l’occasion des 50 ans du PSG, le fondateur de CulturePSG.com, Philippe Goguet et le journaliste à Libération, Damien Dole-Chabourine, ont décidé de raconter l’histoire de ce club de légende sous un angle nouveau. En effet, c’est aux supporters qu’ils ont décidé de donner la parole, pour qu’ils racontent leur PSG, partagent leur passion et leurs souvenirs.

Le PSG des passionnés

C’est à travers 6 thèmes, 60 témoignages et plus de 300 photos que cet ouvrage très dense retrace les 50 ans de la vie du célèbre club de foot. Une approche qui, à travers le regard des supporters, révèle toute l’âme et la mémoire du PSG depuis sa création en 1970.

On commence par un focus sur ses joueurs emblématiques ; on se plonge ensuite dans l’ambiance de quelques matchs mémorables avant de se pencher sur les rivalités mythiques du club ; puis c’est dans le quotidien des supporters parisiens et leurs souvenirs de tribunes que l’on s’immisce. La mise en page est efficace, les textes percutants et la lecture étonnamment fluide.

Parisiens malgré tout

C’est une histoire souvent mouvementée et passionnelle que l’on (re)découvre. Et on remarque à quel point ce lien si unique qui relie les supporters du PSG à leur club – mais aussi entre eux – s’est construit dans l’adversité.

Car ce n’est pas seulement dans les succès du club, ses saisons grandioses et ses résurrections que s’est construite cette relation d’amour et de fidélité. Mais aussi dans ses crises, ses échecs et ses drames. Et en même temps, rien d’étonnant car c’est bien de passion dont il s’agit pour ces hommes et ces femmes qui témoignent sans filtre, avec joie et nostalgie parfois.

« Paris est depuis des siècles un centre du monde, quel plaisir d’être au centre du monde de ceux qui haïssent le PSG, mais ne font qu’en parler. »

Un livre par et pour les supporters

La parole des supporters, mais aussi les très nombreuses photos et illustrations – parfois inédites – rendent ce livre particulièrement vivant et vibrant. Des images qui révèlent la joie des joueurs, à l’issue d’un PSG-OM victorieux par exemple ; mais aussi la tension autour de certains matchs, comme lors de cette pluie de fumigènes dans les tribunes à l’occasion d’un PSG-Metz mouvementé.

Et puis, de nombreux visuels nous plongent directement dans le quotidien des supporters. Tous les maillots, les magazines, les webzines, les écharpes, les tickets de matchs, les cartes d’abonnés… Un véritable musée à feuilleter ! Sans oublier bien sûr l’immersion au sein de l’emblématique Parc des Princes et son ambiance légendaire, malgré la fusion contestée de ses tribunes en 2010.

Un hommage réussi qui a tout pour ravir les passionnés !

Rouge & bleu, de Damien Dole-Chabourine et Philippe Goguet, est paru le 02 décembre 2020 aux Éditions Marabout.

