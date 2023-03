Critique Pss Pss : un spectacle clownesque virtuose

Pss Pss met en scène deux circassiens virtuoses qui philosophent et illustrent joyeusement le rapport à l’amour.

Pss Pss, succès mondial lauréat de 15 prix internationaux, débarque pour la première fois à Paris, pour 20 dates exceptionnelles.

Ils sont clowns, comédiens, chanteurs, acrobates, un peu cascadeurs aussi ! Camilla Pessi & Simone Fassari, de la compagnie Baccala, nous embarquent dans leur univers tendre et drôle à travers le langage universel du corps et du regard. Une performance remarquable.

L’expression par le corps

C’est sur un air d’accordéon qu’entrent en scène ces deux personnages complices aux dégaines parfaitement clownesques. Pas de doute, ils sont dans le thème, lui avec son pantalon trop court, son manteau trop grand et son chapeau melon ; elle avec sa culotte courte rouge sous une robe trop petite, ses collants vert fluo et ses couettes qui sortent de son chapeau !

© Sylvie Bosc

Seuls sur un grand plateau nu, ces personnages sans parole découvrent soudain la présence du public. Ils vont alors entreprendre tout un tas de choses pour nous divertir ! Danser, faire du diabolo, du trapèze, ou encore jouer de la musique… Leurs talents sont aussi multiples que surprenants. Donnez leur une échelle et ils vous emmèneront à bord d’un bateau… ou vous jouerons de la musique ! Quant aux quelques pas de danse un peu timides du début, ils vont vite se transformer en véritables acrobaties.

Nos yeux s’écarquillent devant l’originalité et l’audace de certaines d’entre elles. Comme lorsque Camilla Pessi se tient à l’envers au-dessus de son acolyte, tête contre tête, sans aucun autre appui ! Bluffant aussi ce numéro de trapèze où leurs corps s’enroulent, se tordent, s’entremêlent, se repoussent, dans une chorégraphie faussement décousue durant laquelle on retient parfois notre souffle.

Un duo très complémentaire

« Pss pss » : c’est comme ça qu’ils s’interpellent, et c’est le seul son que nous les entendrons prononcer durant cette heure de spectacle. Ce qui ne les empêche pas d’être tous les deux très expressifs et touchants. D’ailleurs, les mimiques de Camilla Pessi, entre espièglerie et naïveté, nous attendrissent tout particulièrement et déclenchent quelques éclats de rire. Le personnage plus posé de Simone Fassari tente quant à lui de canaliser l’énergie débordante et l’inépuisable créativité de sa comparse.

© Sylvie Bosc

Il y a de la tendresse entre ces deux-là, ça saute aux yeux. Il n’y a qu’à voir la manière dont elle se blottit dans ses bras et cherche à faire durer l’étreinte le plus longtemps possible tandis qu’il fait mine de subir… Une tendresse qui nous a rappelée celle du joli duo de clowns du spectacle Deux rien, que nous avions applaudi lors du OFF 2019 d’Avignon. Une tendresse qui prend d’ailleurs le pas sur l’humour.

Car les numéros qu’ils nous livrent prêtent davantage à sourire qu’à se répandre en éclats de rire. Une douceur qui nous va aussi très bien. D’autant qu’ils parviennent à gagner la complicité du public de différentes manières, créant quelques situations aussi absurdes que drôles. Il ne nous aura finalement pas manqué grand chose… Un fil rouge, une histoire pour lier cette succession de numéros et apporter un peu plus de profondeur aurait permis à ce charmant duo de venir nous toucher au cœur. C’est passé tout près.

Pss Pss, de et avec Camilla Pessi et Simone Fassari, mise en scène Louis Spagna, se joue jusqu’au 23 avril 2023 au Théâtre Libre.