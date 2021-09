Critique Ne chatouille pas la licorne ! : le livre sonore à caresser qui n’a pas su nous charmer

By Mélina Hoffmann

Ne chatouille pas la licorne ! invite les tout-petits à découvrir les cris des animaux en appuyant sur des parties à caresser.

Ne chatouille pas la licorne ! est un livre sonore de la collection ‘Je touche, j’écoute’, des éditions Usborne. Un album court et avec très peu de texte pour stimuler tous les sens des plus petits.

Je touche, j’écoute

Quelques précisions s’imposent quant au descriptif du livre. Tout d’abord, il ne s’agit pas simplement d’animaux, mais plus précisément de créatures imaginaires. En effet, c’est à la rencontre d’une licorne, d’un dragon, d’un phénix et d’un yéti que vont partir les enfants en tournant les pages cartonnées de cet album. Et c’est très facilement d’ailleurs qu’ils passeront de page en page grâce aux découpes judicieuses des coins.

On nous parle également de différentes matières, on s’attendait donc à trouver des textures variées. Mais il n’en est rien, c’est toujours la même qui revient sur les différentes pages : une fourrure à caresser qui change simplement de couleur en fonction de l’animal. Un peu dommage. Ceci dit, la texture en question – toute douce – a tout pour plaire aux petits doigts. Dernière petite déception : les sons, qui sont un peu trop courts, tandis que le tout dernier est quant à lui beaucoup plus long sans forcément être agréable à l’oreille.

Ceci dit, même si nous n’avons pas été particulièrement séduits, nul doute que les bambins apprécieront.

Ne chatouille pas la licorne, de Sam Taplin & Ana Larrañaga, est paru le 10 juin 2021 aux Éditions Usborne.