Critique Mon livre pop-up Les animaux : plus vrais que nature !

Mon livre pop-up Les animaux est un joli livre coloré, animé et immersif pour familiariser les tout-petits à quelques animaux étonnants.

Mon livre pop-up est l’une des collections Usborne pour les petits que nous apprécions tout particulièrement. Pas autant que la collection Mon livre sonore à toucher pour laquelle nous avons eu un vrai coup de cœur et dont nous vous présentons régulièrement les nouveaux titres, mais presque ! Et c’est au cœur de la vie sauvage que cette album transporte les enfants à partir de 3 ans.

Une exploration visuelle stimulante

Ce très joli livre animé nous immerge dans un décor vivant et coloré où les animaux sauvages s’en donnent à cœur joie dans une nature luxuriante ! Ainsi, sur chaque double-page cartonnée se déploie très facilement une illustration dans laquelle l’enfant pourra découvrir quelques animaux étonnants dans leur environnement.

Au beau milieu de la jungle des singes se balancent de branche en branche sous l’œil curieux de perroquets, toucans et serpents ; des bébés tigres suivent leur maman à travers les hautes herbes de la savane… On croise aussi des girafes, des éléphants ou encore des pandas géants ! Et la dernière double-page offre une explosion de couleurs féérique ! En effet, elle nous plonge dans les coraux ou évoluent quantité de poissons et autres espèces aquatiques toutes plus belles les unes que les autres.

Un très bel album qui fera le bonheur des plus petits.

Mon livre pop-up Les animaux, d’Anna Milbourne & Richard Johnson, est paru le 08 avril 2021 aux Éditions Usborne.