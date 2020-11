Critique Musique pour moments de détente : l’heure de la sieste a sonné !

Musique pour moments de détente est un livre sonore illustré pour accompagner les plus petits vers un temps de calme et d’apaisement.

Musique pour moments de détente : tout est dans le titre ! Après l’ambiance chaleureuse et festive autour du père Noël, c’est un album sonore tout en douceur que nous proposent cette fois les éditions Usborne. Et la qualité est, comme toujours, au rendez-vous.

Sous le charme de la nature

Au fil des pages cartonnées se dessinent tour à tour des univers colorés de savane, de forêt, ou encore de champs, habités par des animaux souriants. Colibri, papillons, loutre, lionceaux, koalas et bien d’autres vivent ainsi librement et paisiblement dans ces décors plein de charme.

Une immersion en pleine nature qu’accompagnent cinq mélodies d’une quinzaine de secondes chacune. Des morceaux de musique classique qui se déclenchent en posant simplement le doigt sur une petite pastille disposée sur chaque double-page. Parmi eux, des arrangements de Schubert, Haydn et Fauré créés spécialement pour les tout-petits.

Et la magie opère !

Musique pour moments de détente promet à votre enfant (et à vous aussi du coup !) un moment paisible. Et l’effet est plutôt réussi, même si on arrive vite au bout des cinq pages. Mais on prend plaisir à feuilleter encore et encore cet album lumineux. Pour observer tous les détails des illustrations et se laisser bercer encore un peu par les mélodies. Idéal, donc, pour préparer la sieste !

Musique pour moments de détente, de Sam Taplin & Elsa Martins (illustrations), est paru le 10 septembre 2020 aux Éditions Usborne.