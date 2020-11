Critique Livre – Mother Code : les robots sauveront-ils le monde de la pandémie ?

Mother Code est un roman de science-fiction qui nous embarque en 2049 et explore la relation entre l’homme et la machine dans un contexte de fin du monde.

Mother Code est un roman sombre, mais non dénué d’espoir, et pour le moins réaliste. Ce n’est d’ailleurs pas anodin que son scénario se déroule en 2049. Pas si loin de nous que ça…

Et c’est en pleine pandémie que l’on se retrouve (réaliste on vous disait !), à l’aube de l’extinction de la race humaine, menacée par un virus destructeur. Seule solution : placer des enfants génétiquement modifiés auprès de robots dotés d’une intelligence artificielle – le fameux Code mère – qui les mettront au monde et les élèveront. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu…

Quand technologie et liens affectifs s’entremêlent

La biochimiste Carole Stivers maîtrise son sujet sur le bout des doigts ! Dans ce roman, elle pousse à son paroxysme le lien entre l’homme et l’intelligence artificielle. En effet, les robots y apparaissent comme le seul espoir pour sauver l’espèce humaine en péril. Un comble, non ?

Dès lors, un certain nombre de questions se posent : jusqu’à quel point l’intelligence artificielle peut-elle se substituer à l’humain ? Des robots peuvent-ils jouer le rôle de parents auprès de bébés humains ? Comment programmer l’instinct maternel ? Dans quelle mesure le lien entre ces enfants et ces machines doit il être respecté ?

Le robot, un humain comme les autres ?

Mother Code est très contemporain – et relativement classique – dans les thématiques qu’il aborde. En effet, intelligence artificielle, progrès de la science, pandémie, maternité, relation à la technologie, avenir de l’humanité : cet ouvrage nous donne de quoi réfléchir pour nos longues journées confinées !

On s’interroge sur ce qui sépare finalement l’humain du robot lorsque ce dernier se voit doter de la personnalité et de l’instinct maternel d’un humain… D’ailleurs, en observant la manière dont certains comportements des machines dépassent les attentes des humains qui les ont programmées, on en vient à se demander qui a finalement le plus à apprendre de l’autre !

Bientôt à l’écran !

Il faut parfois s’accrocher un peu si l’on n’est pas habitué du genre, car le propos – écrit par une scientifique rappelons-le – peut se révéler assez technique. Mais le récit est suffisamment rythmé, réaliste et teinté d’émotions pour être prenant.

Le scénario n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’excellent film de Netflix, I am mother, que nous avions découvert à l’occasion du premier confinement ! Décidément, les mères sont partout ! On retrouvera d’ailleurs bientôt Mother Code à l’écran dans une adaptation d’un certain Steven Spielberg…

Mother Code, est paru le 14 octobre 2020 aux Éditions Bragelonne.