Coronavirus : Les séries à regarder pour combattre la pandémie

By Emeric Bispo

En ces temps obscures et trau… Vous connaissez la chanson si vous avez déjà lu notre liste des films à regarder pour combattre la pandémie. Maintenant place à notre top série (un peu) moins anxiogène mais tout aussi approprié !

12 Monkeys : Le futur nous envoie un message…

Quand le futur veut prévenir le passé. Et oui parce que bon vu que 99% de l’humanité a été éradiqué par une pandémie en 2043, la seul solution reste de voyager dans le passé et découvrir d’où vient la catastrophe.

Soupe de chauve-souris, chips de pangolin ou simplement sélection naturelle ? On sait pas vraiment pour notre Coronavirus mais en tout cas on attend impatiemment que nos « nous » du futur viennent nous sauver les miches. Quoique si le temps s’en mêle et que l’armée des 12 singes tente de précipiter la chute de l’humanité, ça craindrait aussi…

Ou alors, une idée en passant, on se bouge le derrière dès maintenant et on arrête de faire n’importe quoi avec notre planète. Ça peut être une solution aussi.

12 Monkeys voyage sur Syfy et sur Netflix.