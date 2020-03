Coronavirus : les films à regarder pour combattre la pandémie

Showing 1 of 5

En ces temps obscurs et traumatisants, rien de tel que de combattre le mal par le mal et de se goinfrer de films épidémiques pour essayer un peu de relativiser quant à la pandémie du Coronavirus. Surtout qu’on est confinés, alors autant apprendre des erreurs et extrapolations cinématographiques en flippant un peu.

Ames sensibles s’abstenir.

©Warner Bros

Contagion : pandémie terriblement réaliste

Avec son casting international 5 étoiles, de Marion Cotillard à Jude Law en passant par Matt Damon, Contagion de Steven Soderbergh est une pure réussite angoissante, bluffante de réalisme.

Un long-métrage dramatique où une pandémie se répand sur le globe, inarrêtable alors qu’elle mute sans cesse face aux traitements inefficaces mis en place par des chercheurs aux quatre coins du monde et une lutte pharmaceutique. D’autant plus lorsque les confinements sont instaurés partout, tandis que les pertes humaines s’accumulent ou que la panique gagne les gens, impuissants et scotchés à leurs écrans, livrés aux fake news et théories du complot.

Surtout que le film choisi astucieusement de favoriser sa narration plutôt que d’en mettre plein les mirettes. De l’ordre du film social claustrophobique, Contagion est suggestif. C’est encore pire que tout. Effet garanti.

Traumatique. Phénoménal. Culte. Terrifiant.